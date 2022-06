Unfall : Tödlicher Unfall in der Vulkaneifel: Traktor kippt auf Feld um

Tödlicher Unfall in der Vulkaneifel: Traktor kippt auf Feld um

Bei Üdersdorf ist am Samstagnachmittag ein Landwirt bei einem Unfall ums Leben gekommen. Foto: Agentur Siko

Üdersdorf Bei Üdersdorf (Vulkaneifelkreis) ist am Samstagnachmittag ein Traktor umgekippt. Der Fahrer erlag seinen tödlichen Verletzungen.

Nach TV-Informationen kam es gegen 15.30 Uhr zu dem Unfall an der K 9 kurz hinter dem Ortsausgang Üdersdorf in Richtung Oberstadtfeld. Ein Traktor kippte dort nach Polizeiangaben aus bisher noch ungeklärter Ursache auf freiem Feld um. Der Landwirt wurde unter seiner Maschine eingeklemmt und konnte erst nach einiger Zeit von der Feuerwehr geborgen werden. Der Mann erlag noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen. Zur genauen Klärung der Unfallursache hat die Staatsanwaltschaft einen Gutachter hinzugezogen. Im Einsatz waren die Feuerwehr, der Rettungsdienst und die Polizei Daun.