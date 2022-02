Oldtimer : Seit 1969 ein Gespann: Alfons Neroth aus Schalkenmehren und sein Deutz-Traktor

Ist stolz auf seinen 1955er Deutz: Alfons Neroth aus Schalkenmehren. Foto: TV/Bernd Schlimpen

Schalkenmehren Am besonderen Verhältnis des Eifelers zu seinem Oldtimer wird sich vorerst auch nichts ändern, denn Verkaufsabsichten gibt es nicht. Und Bewegung kriegt das Schnauferl auch.

Er läuft und läuft und läuft, der „Ur-Deutz“ von Alfons Neroth aus Schalkenmehren. Wenn das Nutzfahrzeug frisch gesäubert ist, strahlt er noch im Original-Deutz-Grün, an der Farbe wurde noch nie gearbeitet. Das Gefährt hat einen Steckbrief, und Alfons Neroth liest nach im KFZ-Schein: „Baujahr 1955, Grün, 15 PS, 1330 cm3, Fest­stellbremse, Riemensscheibe für Säge, Elektroanlasser, Höchstgeschwindigkeit 20 Kilometer.“

Schlittenfahrten mit Traktor Als Neroth im Oktober 1969 den Schlepper vom benachbarten Landmaschinenhandel Zillgen kaufte, war er noch Landwirt, und es gab viel zu tun für den Deutz, der vorher in Dudeldorf und Demerath gelaufen war. „Aber mein Traktor stand nicht nur für die Landwirtschaft zur Verfügung. Im Winter standen fröhliche Schlittenfahrten auf dem Programm, und wenn es die Zeit erlaubte, wurden auch ausgiebige Spazierfahrten rund um Schalkenmehren unternommen. Über 25 Jahre hat mein treuer Traktor Karnevalswagen durch das Dorf gezogen“; erklärt der Besitzer. Treu, sagt der 73-Jährige, weil ihn die Zugmaschine fast nie im Stich gelassen hat. „Nur einmal war das Getriebe defekt“, bedauert der Mann aus der Udlerstraße, „es war schwer an Ersatzteile zu kommen, aber in einer Oldtimerwerkstatt in Reil wurden wir fündig.“ Sonst hat Alfons Neroth nie Ersatzteile gebraucht oder gar fertigen lassen.

Der Traktor ist nicht nur ein Gefährt. „Er ist mein Hobby“, meint der Schalkenmehrener, und so steht er geschützt und behütet in der Scheune neben dem Wohnhaus. Mindestens zweimal in der Woche wird der 67-jährige Schlepper aus der Werkstattscheune gefahren, um Rundfahrten in und um Schalkenmehren anzutreten. Schon vor etwa 40 Jahren, als er noch Wildhüter war, hat Alfons Neroth ein schützendes Verdeck auf dem Traktor angebracht, das ihn im Wald vor Wind und Wetter schützte, und die Ausstattung ergänzt.

.Ob er den Tarktor eventuell verkaufen würde? „Im Moment keinesfalls, dafür hängt mein Herz zu sehr an dieser Maschine“, gibt der Deutz-Fan zu. Was der Traktor trotzdem denn bei einem Verkauf bringen könnte? „Das kommt auf den jeweiligen Deutz-Narr an. Die Spanne kann groß sein. Ich nehme mal einen vernünftigen Preis von 2000 Euro an“, schätzt Neroth. Und meint noch: „Zum Führen dieses Bulldogs reicht noch der alte Führerschein Klasse 4.“ Auf Oldtimertreffen fährt Neroth nicht, er hält sich lieber im und ums Dorf auf. Zum Tüv muss der Trecker alle zwei Jahre. Was bislang kein Problem war, „es gab noch nie Beanstandungen.“ Ob er jemand mit seiner Maschine fahren lässt? „Nein“, sagt der Besitzer, „nicht jeder kann diesen Traktor bedienen, denn die Schaltung ist etwas kompliziert. So muss man zum Beispiel zweimal kuppeln, wenn man den Rückwärtsgang einlegen will.“ Und Alli – so nennen ihn seine Freunde – hält seinen alten vierrädrigen Kameraden in Bewegung. Denn er darf nicht rosten.

(bs)