Wirtschaft : Trauer um Dauner Unternehmer

Wilfried Rademacher (1933 - 2020) Foto: TV/apra norm

Daun (red) Trauer beim Traditionsunternehmen apra um Firmengründer, Seniorchef und Geschäftsführer Wilfried Rademacher, der am 23. März – nur wenige Monate nach seiner Ehefrau Erika – verstorben ist.



Das Unternehmen, dem sein ganzes Wirken und Schaffen galt, war viele Jahrzehnte sein Lebensinhalt. 2009 wurde sein Lebenswerk mit dem Bundesverdienstkreuz geehrt und damit neben dem Aufbau von apra seine ehrenamtliche Tätigkeit in der Vollversammlung der Industrie- und Handelskammer Trier, am Arbeitsgericht Gerolstein sowie sein Engagement für die Behindertenwerkstätten in Gerolstein gewürdigt.

Das Unternehmen wurde 1969 als kleiner Familienbetrieb im Dauner Stadtteil Boverath von Wilfried und Erika Rademacher sowie Wolfgang Appenzeller gegründet. Der Name apra leitet sich von den jeweils ersten beiden Buchstaben ihrer Namen - Appenzeller und Rademacher - ab, sowie norm als Hinweis auf die Herstellung normgerechter Produkte in der Gehäusetechnik. Heute ist die Firma weltweit vernetzt und entwickelt unter anderem Gehäuse und Schränke für Elektronik, die in mehr als 20 Branchen im Einsatz sind. Digitalisierung gehört für das Unternehmen, das mittlerweile aus fünf Tochtergesellschaften besteht und insgesamt etwa 410 Beschäftigte hat, längst zum Alltag.

Zum Unternehmen gehören die apra-norm Elektromechanik in Mehren, apra-plast Kunststoffgehäuse-Systeme in Daun, apra-gerätebau in Chemnitz, apra-norm in Haguenau (Frankreich) und apra-optinet in Opole (Polen).