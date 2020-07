Treffen : Treffen der UWG

Gerolstein Die Ortsgruppe Gerolstein der Unabhängigen Wählergemeinschaft (UWG) Vulkaneifel trifft sich am Donnerstag, 30. Juli, um 19 Uhr im „Seehotel“ Am Stausee 2 in Gerolstein.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Zur Diskussion stehen unter anderem die Informationen zur Stadtratssitzung vom 15.Juli und der Bauausschusssitzung vom 24. Juni.