Schule : „Verdamp lang her“: Abitur in Gerolstein

Gerolstein (red) Unter dem Motto der Rockband BAP, „Verdamm lang her“, haben sich 20 Absolventen des Abiturjahrgangs 1972 des Sankt Matthias Gymnasiums Gerolstein zu ihrem Abitur-Jubiläum getroffen.

Nach einem Besuch des Adler- und Wolfsparks in Pelm besuchten die Ehemaligen ihre alte Schule und ließen sich von Studiendirektorin Manuela Bauer durch die Gebäude führen. Gute und weniger gute Erinnerungen an die Schulzeit wurden ausgetauscht. Den Tag beschlossen die Teilnehmer bei einem Abendessen in Müllich`s Hof in Dohm mit der Präsentation von Fotos aus 50 Jahren. Die Ehemaligen fassten den Entschluss, ihr nächstes Treffen nicht in fünf, sondern schon in zwei Jahren in Gerolstein zu veranstalten.

Foto: Karl Heinz-Lamberty