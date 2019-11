Parteien : Treffen der Unabhängigen

Gerolstein (red) Das nächste Treffen der Unabhängigen Wählergemeinschaft (UWG), Ortsverband Gerolstein, findet am Freitag, 29. November, um 19 Uhr in der Champions-Bar in Gerolstein im Mossweg statt. Auf der Tagesordnung des Treffens stehen unter anderem die Vorschau auf die Landratswahl im Dezember nächsten Jahres, der Baufortschritt bei der ehemaligen Drahtwarenfabrik, das Problem mit dem „Kaiserhof“ sowie die Neuigkeiten aus den Gremien.