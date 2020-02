Heimatjahrbuch Vulkaneifel sucht Autoren : Treffpunkt für Jung und Alt: Alles rund um Dorfplätze

Daun (red) Im Landkreis Vulkaneifel werden Autoren für das nächste Heimatjahrbuch gesucht, das 2021 erscheinen soll. Das Thema: „Dorf- und Stadtplätze im Portrait – Treffpunkt für jung und alt?“ Damit legt das nächste Heimatjahrbuch den Schwerpunkt auf das Herz eines jeden Orts: die Dorf- und Stadtplätze.

Am Mittelpunkt eines Orts treffen sich die Menschen und es werden Feste gefeiert. Kein Wunder, dass die Ortsgemeinden auf diese Plätze besonderen Wert legen. Die Aufforderung der Kreisverwaltung an alle Autoren: „Schreiben Sie uns, wie der Dorf- oder Stadtplatz in Ihrer Gemeinde aussieht. Senden Sie uns ein Foto dazu und erklären Sie, welchen Stellenwert der Dorfplatz als Dorfmittelpunkt und als Treffpunkt für Jung und Alt hat.“ Interessant ist auch, wie sich der Dorfmittelpunkt im Laufe der Jahre eventuell verändert hat.