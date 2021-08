Gillenfeld : Gut elf Stunden im Alleingang für den guten Zweck unterwegs

Gillenfeld Das Wetter war nur zeitweise auf seiner Seite,aber er hat Wind und Regen getrotzt: Triathlet Dieter Nickel hat in seinem Benefizwettbewerb auch Geld für Flutgeschädigte an der Ahr gesammelt.

Das Wetter hat zunächst nicht auf seiner Seite: Bei trübem, windigem Wetter und zwölf Grad Außentemperatur startete der 54-Jährige mit der ersten Disziplin Schwimmen im Pulvermaar, wofür er 58 Minuten brauchte. Dann rauf aufs Rad, 180 Kilometer waren zu bewältigen. Mit „sehr widrigen Witterungsbedingungen, mit starken Windböen und teilweise starken Regenschauern“, wie Nickel berichtet. Nach sechs Stunden und zwei Minuten konnte er sich in der Wechselzone am Feuerwehrhaus in Gillenfeld nochmal stärken und knapp 42 Kilometer lange Laufstrecke in Angriff nehmen, und das bei mittlerweile trockenem und teilweise sonnigem Wetter. Besonders gefreut hat er sich über die „tolle Unterstützung der Zuschauer aus Gillenfeld und Umgebung, von Familie, Freunden und Bekannten.“ Nach weiteren vier Stunden und acht Minuten war es geschafft.