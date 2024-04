Konzert Still Collins präsentiert Hit auf Hit für fast 400 Genesis-Fans in Daun

Daun · Am Freitagabend gastierte die europaweit bekannte Tributeband Still Collins im Veranstaltungszentrum Forum in Daun. Fast 400 Besucher waren gekommen und feierten annähernd drei Stunden Livemusik von Phil Collins, Genesis und Peter Gabriel.

14.04.2024 , 14:00 Uhr

Link zur Paywall 30 Jahre - aber keine leise Töne ; Still Collins im Forum Daun! 40 Bilder

Von Jürgen Kotz