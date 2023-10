Eifelkind wird zur „Funkensprüherin“ Schaden Freizeit-Apps der Umwelt im Natur- und Geopark Vulkaneifel? – Trierer Studentin wird für ihre Bachelorarbeit ausgezeichnet

Amelie Hastedt ist ein Eifelkind. Aufgewachsen in Üdersdorf, schätzt sie seit ihrer Kindheit die Freizeitmöglichkeiten in ihrer Heimat. Mountainbiken, wandern – überhaupt die Nähe zur Natur, das mochte sie schon immer. Nach ihrem Abitur am Thomas-Morus-Gymnasium begann die heute 22-Jährige ihr Studium in Umweltgeowissenschaften an der Universität Trier. Zur Zeit absolviert sie ein Auslandssemester in Schweden. Dort erreichte sie dann auch die erfreuliche Nachricht: Ihre Bachelorarbeit mit dem Thema „Eine GIS-basierte Analyse der Nutzung von Freizeitapps und deren Einfluss auf Ökosysteme“ wurde mit dem Abschlussarbeitenpreis „FunkenSprüher“ prämiert.