Wasserwirtschaft : Versorgung mit Trinkwasser in der Verbandsgemeinde Kelberg gesichert

Eine der vier Wassergewinnungsanlagen der VG Kelberg ist der Brunnen „Auf dem Rieth“ in Mosbruch. Er liegt mitten im Naturschutzgebiet „Hochkelberg mit Mosbrucher Weiher“ und ist Station auf dem Moor-Rundwanderweg. Foto: Brigitte Bettscheider

Kelberg Selbst wenn dieser Sommer so trocken wird wie die in den beiden Vorjahren, rechnet Werksleiter Rainer Loscheider nicht mit einem Engpass in der Verbandsgemeinde (VG) Kelberg – unter anderem bedingt durch Corona.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Brigitte Bettscheider

Die gute Nachricht vorneweg: Die Trinkwasserversorgung in der VG Kelberg ist grundsätzlich gesichert. Das sagt Werkleiter Werkleiter Rainer Loscheider. Aber: Ausschließen, dass das so genannte Wasserdargebot – darunter versteht man die zur Verfügung stehende nutzbare Menge an Wasser – bei konstant andauernder Trockenheit knapp wird, kann er nicht.

Die Verbandsgemeinde Kelberg verfügt über vier eigene Gewinnungsanlagen im Umfeld des Hochkelbergs, einem alten vulkanischen Gebiet: die Quellen Köttelbach und Gunderath, bei denen das Grundwasser auf natürliche Weise austritt und die Wassermenge je nach Niederschlagsmenge stark schwankend ist, sowie die Brunnen „Auf dem Rieth“ und „In der Frohnwies“ in Mosbruch.

Aus diesen Brunnen wird das Grundwasser mit Hilfe von Pumpen entnommen. Ist es lange trocken, sinkt naturgemäß der Grundwasserstand des Brunnens. „Die Mosbrucher Brunnen sind nur maximal 40 Meter tief“, erklärt Loscheider. Und setzt sie mit den deutlich tiefer ausgebauten Brunnen in den Verbandsgemeidnen Daun und Gerolstein mit ihren Lava-, Sandstein- und Kalksteinböden in Vergleich. Die in der VG Kelberg vorherrschenden Böden aus Grauwacke und Tonschieferschichten sind sehr schlechte Grundwasserspeicher, erläutert der Werksleiter – „und daher bedeuten tiefere Brunnen bei uns nicht mehr Wasser.“

Die Trinkwasserversorgung sei gesichert, da auch Trinkwasser vom Gruppenwasserwerk Daun und vom Wasserversorgungszweckverband Eifel bezogen werde, betont Loscheider. Wenn sich tatsächlich die Trockenheit der Jahre 2018 und 2019 fortsetzen sollte, so sei die Situation in diesem Jahr dennoch nicht mit den Vorjahren vergleichbar. „Wegen der Corona-Pandemie“, sagt der Werkleiter.