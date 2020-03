Musik : Trio schafft neue Klangwelten

Nohn (red) Das Trio „A.R.K. - Musik von bedrohten Arten“ tritt am Samstag, 14. März, um 19.30 Uhr, bei Faberludens in Nohn auf. Andreas Kaling, Bass- und Sopran-Saxophon, Bass-Klarinette, Reinhold Westerheide, akustische Gitarre, und Karl Godejohann, Schlagzeug, wollen durch ihre besondere Instrumentierung neue Klangwelten öffnen. Der aus dem Jazz und der freien Improvisation kommende Andreas Kaling an Bass-Saxophon und Bass-Klarinette und der in der modernen klassischen Musik beheimatete Reinhold Westerheide verbinden zwei musikalische Welten miteinander.



Karl Godejohann an Schlagzeug und Perkussion unterstützt sie dabei. Eintritt: 15 Euro.