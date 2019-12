Daun/Gerolstein/Kelberg : Tschüss Tonne, die Container kommen

Daun/Gerolstein/Kelberg Biotüten wandern künftig in die 770-Liter-Behältnisse,mit deren Aufstellung in der kommenden Woche im Kreis Vulkaneifel begonnen wird.

Doch nun wird ein sogenanntes Bringsystem installiert. Das heißt, die Bürger sollen künftig den organischen Abfall in die – so der offizielle Begriff – Biogut-Sammelcontainer werfen. Nach Mitteilung des Zweckverbands Abfallwirtschaft in der Region Trier (ART), zu dem die Kreise Trier-Saarburg, Bernkastel-Wittlich, Bitburg-Prüm, Vulkaneifel und die Stadt Trier gehören, werden die 770-Liter-Behältnisse ab der kommenden Woche aufgestellt. „Dann sind in Teilen des Kreises die letzten Biotonnen-Abfuhren, danach muss für die Bevölkerung eine Alternative vorhanden sein“, erklärt ART-Sprecherin Kerstin Kielholtz. Die Container werden wöchentlich geleert, für die braunen Tonnen galt ein Zwei-Wochen-Rhythmus.

Jeder Haushalt erhält – gemeinsam mit dem neuen Restabfallbehälter - einen Sammeleimer sowie erste Biotüten. Das sogenannte Starterset wird außerdem bei Kreis- und Verbandsgemeindeverwaltungen sowie an allen ART.-Standorten ausgegeben. Die Ausgabestellen im Landkreis Vulkaneifel: für die Verbandsgemeinde Daun ausschließlich im Bürgerbüro der Kreisverwaltung Vulkaneifel, Mainzer Straße 25; für die Verbandsgemeinde Gerolstein im Rathaus Gerolstein, Kyllweg 1; im Bürgerbüro Hillesheim, Burgstraße 6, im Bürgerbüro Jünkerath, Rathausplatz 1, sowie bei der ART-Umladestation in Walsdorf. Für die Verbandsgemeinde Kelberg: Rathaus in Kelberg, Dauner Straße 22.

In den Orten ist man sehr unterschiedlich bei der Zahl der Standorte vorgegangen. So hat man in Jünkerath mit 1800 Einwohnern gut 30 Container geordert, in Kelberg mit rund 2000 Einwohnern hingegen sieben, zwei im Ort selbst und jeweils einer in den Ortsteilen. Für die Kernstadt Daun (also ohne die Stadtteile) sind 20 Standorte gemeldet worden, in Gerolstein steht die endgültige Festlegung noch aus. „Sieben haben wir schon gemeldet, aber wir werden uns am 18. Dezember nochmal mit dem Thema beschäftigen. Ich gehe davon aus, dass dann noch einige hinzukommen“, sagt Stadtbürgermeister Uwe Schneider.