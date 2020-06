Kostenpflichtiger Inhalt: Handwerk : Nach 115 Jahren dreht sich wieder was

Von der Idee über das maßstabsgetreue Modell bis hin zum Einbau per Kranwagen und dem Neustart der Mühlengeschichte: Tüftler Werner Himmes hat ein Mühlrad für die Unterburg Lissingen in monatelanger Handarbeit gebaut. Jetzt dreht sich dort wieder was, erstmals nach 115 Jahren. Foto: TV/Mario Hübner/Lydia Himmes

Gerolstein-Lissingen Tüftler Werner Himmes (66) hat in monatelanger Handarbeit ein satte 800 Kilogramm schweres und drei Meter hohes Mühlrad für die Unterburg Lissingen gebaut.

„Geht nicht, gibt’s nicht!“ Dieses Motto habe ihm sein Meister schon am ersten Tag seiner Lehre vor mehr als einem halben Jahrhundert eingebläut – und seither hat Werner Himmes (66) es verinnerlicht. Bis heute.

Sonst wäre wohl kaum zu erklären, wie der gelernte Bauschreiner und „Haus- und Hofmeister“ der Unterburg Lissingen „seinem“ Burgherrn Horst Lipperson spontan mit Ja geantwortet hat. Als sich beide nämlich über den Mühlgraben der Unterburg, den Zulauf, diesen speziellen Aspekt der Geschichte der Burg und das eben seit 115 Jahren fehlende Mühlrad unterhalten haben und Lipperson seine rechte Hand gefragt hat: „Kannste sowas bauen?“ Von da an war die Maschinerie in Himmes‘ Kopf in Gang gesetzt – ähnlich eines Mühlerades, das von einem starken Wasserstrahl angeworfen wurde.

Extra Die Mühlengeschichte der Burg Lissingen Die erste urkundliche Erwähnung einer Mühle in der Burg Lissingen – einer Bannmühle – stammt laut Werner Himmes aus dem Jahr 1692. Sie bedeutete für den Grundherren eine wichtige wirtschaftliche Einnahmequelle, denn wegen des Mühlenzwangs waren die Bauern der anliegenden Gemeinden verpflichtet, dort ihr Getreide mahlen zu lassen. Vor 115 Jahren wurde das letzte Mühlrad in der Burg abgebaut. Danach wurde eine Turbine eingebaut, um den Mühlbetrieb aufrechtzuerhalten – und Strom fürs Dorf zu erzeugen. Die Turbine lief aber nicht lange, da sie bei Hochwasser sehr anfällig war. 1921 wurde ein Dieselmotor installiert, 1937 Strom in die Burg verlegt, womit ein Aggregat angetrieben wurde – für den Mühlbetrieb und die Stromversorgung in der Burg und dem gesamten Dorf (50 Häuser). Der letzte Müller war bis 1948 in der Burg tätig: Leonard Rickal. Danach wurde der Mühlbetrieb aufgegeben.

Er berichtet: „Ich weiß an sich, wie so etwas funktioniert. Ich weiß, wie man mit Holz arbeitet. Und ich habe die notwendigen Gerätschaften.“ Aber im Detail sei das dann erst mal genau zu berechnen und zu testen, verworfen, neu zu überlegen und wieder zu überprüfen gewesen. Beispielsweise in welchem Winkel, die Zellen angebracht werden müssen, welches Fassungsvermögen sie benötigen, um das gesamte Rad ordentlich in Schwung zu bringen. „Also habe ich mich im Schwarzwald schlau gemacht, da dort die meisten Mühlen laufen, und habe ein naturgetreues Modell im Verhältnis eins zu zehn gebaut. Nach zwei Abenden hatte ich es fertig.“ Sagt es und hält es hoch: ein pizzagroßes Miniatur-Mühlrad aus Holz, Doppelwandig mit innenliegenden Zellen für die Wasseraufnahme sowie einer Nabe und jeweils sechs Holzspeichen auf jeder Seite, in filigraner Handarbeit hergestellt. Davon zeugen die vielen Markierungen, Ziffern, Kreuzchen, Linien. „Es muss ja genau ausgewuchtet sein, sonst läuft es nicht richtig. Deshalb habe ich das Modell auch unterm Wasserhahn in der Badewanne ausprobiert: Es lief einwandfrei. Da war ich erleichtert.“

Dann ging es an das eigentliche Kunstwerk: ein Durchmesser von exakt drei Metern, 800 Kilogramm schwer, 65 Zentimeter breit. Himmes bestellte Holz, überwiegend Douglasie und Lerche – wegen ihrer Wiederstandsfähigkeit.

Er kaufte sich noch eine Oberfräse (ansonsten benötigte er nur eine Stichsäge und einen elektrischen Handhobel sowie Kleinwerkzeug) und machte sich an die Arbeit: In unzähligen Stunden schnitt er Brett um Brett für die Fächer zu, sägte Einzelteile für die beiden kreisförmigen Mühlrad-Flanken zurecht, leimte die Teile zusammen, setzte die kantholzartigen Speichen ein, führte die schwere Metallnabe ein, bestellte den Kranwagen, der das schwere Kunstwerk in die richtige Position brachte – und öffnete dann den Schieber des Mühlgrabens („Den hatte ich für den großen Moment zuvor angestaut.“). Das Wasser schoss heran, traf auf das Rad, das sich umgehend und tadellos in Bewegung setzte und erstmals seit 115 Jahren wieder dieses typische Geräusch in der Burg verbreitete.

Tüftler Werner Himmes hat ein Mühlrad für die Unterburg Lissinen in monatelanger Handarbeit gebaut. Jetzt dreht sich dort wieder was, erstmals nach 115 Jahren. Foto: TV/Mario Hübner/Lydia Himmes

