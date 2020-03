Abfallentsorgung : Tüte oder Tonne: Bürger sollen entscheiden

Hat sie doch noch eine Zukunft? Geht es nach der Kreisverwaltung, sollen die Bürger entscheiden, ob es für die Biotonne ein Comeback gibt oder nicht. Foto: TV/Stephan Sartoris

Daun/Trier Die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD) Trier teilt die Rechtsauffassung der Kreisverwaltung Vulkaneifel und erachtet das von Karl Hüppeler auf den Weg gebrachte Bürgerbegehren als unzulässig. Ein Antrag der Kreisverwaltung für den Kreistag am 16. März sieht vor, dass alle Wahlberechtigten gefragt werden, was sie in Sachen Biomüll bevorzugen.



Es ist das alles beherrschende Thema der vergangenen Monate im Kreis Vulkaneifel: die Änderung der Biomüllentsorgung, mit der die Abschaffung der braunen Tonnen verbunden war. In der Vulkaneifel war das System bewährt, so ist wohl auch zu erklären, wie groß der Protest gegen das zunächst beschlossene Aus für die Biotonne war.

Die Initiative „Mehr Bürgerwille“ hatte Ende 2019 eine Aktion pro Tonne gestartet – mit großem Erfolg: 11 000 Unterschriften kamen zusammen. Die hatte Initiator Karl Hüppeler aus Esch am 2. Januar in Kreisverwaltung übergeben.

Info Sitzungsunterlagen sind veröffentlicht Die Untersuchungen zum Kostenvergleich zwischen der Beibehaltung des aktuell Bringsystems und einem Holsystem für die Bioabfälle wurde von der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Mittelrheinische Treuhand begleitet. Die verschiedenen Kostenszenarien, die rechtliche Einschätzung des Bürgerbegehrens sowie weitere Unterlagen zur Kreistagssitzung am 16. März sind im Ratsinfosystem der Kreisverwaltung Vulkaneifel unter www.vulkaneifel.de/politik/ratsinfo öffentlich einsehbar. Der Umgang mit dem Corona-Virus, die Reduzierung des ärztlichen Bereitschaftsdiensts und die Eifelquerbahn stehen ebenfalls auf der Tagesordnung.

Aber war es wirklich ein formales Bürgerbegehren? Kreisverwaltung Vulkaneifel und ADD haben das geprüft und sagen: Nein, es ist unzulässig Es entspreche nicht den Anforderungen von Paragraf 11e der Landkreisordnung: „Das Bürgerbegehren genügt nach einer Gesamtbetrachtung auch bei wohlwollender Auslegung nicht den Mindestanforderungen“, teilt Martin Schulte, stellvertretender Leiter der Kommunalaufsicht beui der ADD, mit.

Schulte erläutert dieses Fazit in einem mehrseitigen Schreiben ausführlich: Der Wortlaut des Begehrens sei zu unbestimmt. Auch die Begründung sei fehlerhaft. „Die Bürgerinnen und Bürger können nur dann sachgerecht entscheiden, wenn sie den Inhalt des Begehrens verstehen, seine Auswirkung überblicken und die wesentlichen Vor- und Nachteile abschätzen können.“ Auch sei der Gegenstand des Bürgerbegehrens unzulässig, da gemäß Paragraf 11e der Landkreisordnung Abgabensätze gar nicht Gegenstand von Bürgerentscheiden sein können. Insofern sich das Bürgerbegehren als „sogenanntes kassatorisches Bürgerbegehren“ gegen den Grundsatzbeschluss des Kreistages vom 4. Dezember 2017 (Ja zum ART-weiten „Modell Trier plus“ für Bioabfall; Anm.d.Red.) wendet, so seien die hierfür vorgesehenen Fristen von vier Monaten nach Beschlussfassung schon lange verstrichen.

Jenseits von juristischer Fachsprache: Die Botschaft der ADD ist klar, das von Karl Hüppeler vorgelegte Bürgerbegehren war nach ihrer Auffassung unzulässig. Zugleich ist, wie Kreisverwaltungs-Dezernent Klaus Benz erläutert, gemäß eines Urteils des Oberverwaltungsgerichtes Rheinland-Pfalz bei einer solchen „Verfristung“ jedoch auch jegliches weitere Bürgerbegehren in gleicher Sache gesperrt. Was wird also aus der Zusage der Kreisverwaltung, den geäußerten Unmut vieler Bürger über die Biotüte ernst zu nehmen?

„Ein Bürgerentscheid ist vom Aufwand und von den Kosten her mit einem normalen Urnengang identisch, es müssen Wahlbriefe verschickt und Wahllokale eingerichtet werden. Etwa tausend ehrenamtliche Wahlhelfer wären im Einsatz“, sagt Benz. Ein Kreistagsbeschluss zur Wiedereinführung der Biotonne, wie sie seit 1993 gehandhabt wurde, sei rechtlich möglich, jedoch mit Folgeproblemen verbunden. „Das Kreislaufwirtschaftsgesetz von 2015 definiert die Überlassungspflicht von Biomüll-Sorten, von der auch Eigenkompostierer nicht gänzlich ausgenommen werden können.“

Will heißen: Grundsätzlich alle Haushalte müssten eine Biotonne haben und nicht wie bisher 43 Prozent. Für Gartenbesitzer mit eigenem Kompost gäbe es Abstufungen der Tonnengröße und somit der Kosten, keine vollständige Befreiung.

Der Kreistag würde demnach bei einer bloßen Rückkehr zur Biotonne faktisch für alle eine spürbare Gebührenerhöhung im Vergleich zu jetzt beschließen. Fraglich ist, ob die dann ohne Proteste hingenommen würde. Da zudem das von der ADD geforderte Vereinheitlichungsgebot bis 2025 innerhalb des Zweckverbands Abfallwirtschaft Region Trier (ART) weiterhin besteht, wären die Probleme in wenigen Jahren auf Wiedervorlage.

Karl Hüppeler hält sich mit einer Bewertung der juristischen Einschätzung von Kreis und ADD zurück. „Die haben zwei Monate dafür gebraucht, da muss es wohl erlaubt sein, dass wir von der Initiative ,Mehr Bürgerwille’ uns etwas Zeit nehmen für eine intensive Prüfung. Wir halten uns alle Optionen offen, es wird auf jeden Fall eine offizielle Stellungnahme von unserer Seite geben.“ Und ergänzt im Gespräch mit dem TV: „Ob zulässig oder unzulässig, 11 000 Unterschriften können nicht unter den Teppich gekehrt werden.“

Die von der Kreisverwaltung vorgeschlagene Lösung lautet nun: Bürgerbefragung. Damit hat die Vulkaneifel bereits Erfahrung. So stimmten die Bürger 2017 für die Einheit des Landkreises und gegen kreisübergreifende Kommunalfusionen. Allerdings mit einer überschaubaren Beteiligung: 6695 von insgesamt 53 000 Bürger ab 14 Jahren hatten teilgenommen, 6111 stimmten damals mit „Ja“ für den Erhalt des Kreises.