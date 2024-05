Abriss steht kurz bevor Turnhalle Dockweiler wird neu gebaut: So sollen Schul- und Vereinssport in der Bauphase geregelt werden

Dockweiler · In den Sommerferien rücken die Bagger an für das mit geschätzten 3,8 Millionen Euro aufwendigste und teuerste Bauprojekt der VG Daun in diesem Jahr: dem Abriss des derzeitigen Gebäudes und dem folgenden Neubau der Sporthalle an der Grundschule Dockweiler. Alle Infos.

09.05.2024 , 11:23 Uhr

Alte Turnhalle in Dockweiler wird abgerissen und durch kleinen, schicken und funktionalen Neubau ersetzt. 17 Bilder Foto: TV/Mario Hübner