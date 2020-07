Infrastruktur : Schulturnhalle wird wohl teurer als geplant

So in etwa wie in dieser Entwurfsstudie soll die neue Turnhalle der Augustiner-Realschule plus in Hillesheim aussehen. Markantestes Detail wird die Glasfassade im oberen Bereich, die den Zuschauern von der Empore einen Blick auf die Stadtmauer ermöglicht und viel Licht nach drinnen lässt. Skizze: Architekturbüro Naujack.Rind.Hof. Foto: Architekturbüro Naujack.Rind.Hof.