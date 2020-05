Vereine : TuS 05 Daun trauert um Jörg Stölben

Daun (red) „Erschrocken und mit tiefer Betroffenheit“ hat der TuS 05 Daun Abschied von Jörg Stölben genommen, der im Alter 52 Jahren gestorben ist.

Jörg Stölben gehörte seit mehr als vier Jahrzehnten dem Verein an und prägte als Trainer den Fußballsport in der Region. Als aktiver Sportler spielte er im TuS 05 Daun erfolgreich sowohl im Jugend- als auch später im Seniorenbereich. In seiner Funktion als Trainer und Spieler schaffte er mit dem TuS 1999 den Aufstieg in die Verbandsliga.