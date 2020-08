TV-Serie „Glückorte in der Eifel“ : Grenzgänge und Kaiserbetten

Mützenich TV-Serie „Glücksorte in der Eifel“: Das Hohe Venn bei Mützenich.

Kann man glücklich sein in einem Dorf, in dem das Gros der männlichen Bevölkerung wegen Schmuggels verurteilt im Kölner Knast saß? Man kann, in Mützenich und um Mützenich herum. Die heute eher verschlafen wirkende Gemeinde direkt an der belgischen Grenze war nach dem Zweiten Weltkrieg als Hochburg der Aachener Kaffeefront einen Adrenalinstoß wert.