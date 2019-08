Kriminalität : Überfall-Prozess: Vier mal Bewährung, einem droht die Sicherungsverwahrung

Hillesheim/Trier Im Prozess um die Hillesheimer Neujahrsschlägerei hat das Landgericht Trier vier Bewährungsstrafen ausgesprochen. Der Initiator der Tat erhielt hingegen drei Jahre Haft.

Einer der Zeugen ist bereits in ambulanter Therapie, sein Leidensgenosse wird bald auch eine Therapie antreten. Die Tatschilderung der beiden klingt wie ein Alptraum. Dabei hatte es harmlos begonnen, als man auf dem Weg zum Automaten auf den Angeklagten K. traf. Beide kannten ihn schon lange; sie hatten bis dato noch keine schlechte Erfahrung mit ihm gemacht, obwohl von seinem kriminellen Vorleben wussten und er selbst erklärte, gerade wieder aus der Haft entlassen worden zu sein. „Er begleitete uns bis zum Automaten, dort kamen plötzlich die anderen von hinten und fielen über uns her.“ Ein Zeuge: „Warum hilft der uns nicht, dachte ich nur noch. Und als ich dann am Boden lag und nur noch heftige Tritte empfing, hatte ich zum ersten Mal im Leben Todesangst.“

Was sie da nicht wussten: K. hatte an dem Morgen in Hillesheim mit einem Unbekannten Streit gehabt und per SMS die „Truppe“ zur Hilfe alarmiert. Am Automaten dachten die vier „Helfer“ dann, dies gelte den beiden Zeugen, und fielen über sie her. Zwar gelang es K., die Situation zu beruhigen. Doch als die Zeugen nun Polizei forderten, blies K. selbst zum nächsten Angriff, denn er war gerade gegen Auflagen frei und wollte natürlich kein Zusammentreffen mit der Staatsmacht. Zudem entwendete der Angeklagte R.A. bei der Gelegenheit noch die Geldbörse eines Überfallenen – allerdings spontan und ohne Absprache mit den anderen.