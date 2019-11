Menschen : Solidarität und ein ganzes Fußballfeld

Hintergrund

Bei einer Routineuntersuchung mehr als ein Jahrzehnt nach einem gut überstandenen Herzinfarkt war bei Dieter Schommers im Sommer 2015 die Diagnose IPF gestellt und ihm als Prognose eine Lebenserwartung von maximal fünf Jahren genannt worden. An der Universitätsklinik Homburg wurde eine Sauerstofftherapie eingeleitet und eine Lungentransplantation in Aussicht gestellt. Doch bis dahin sollte noch mehr als ein Jahr vergehen, in dem sich schwere Schübe mit weniger angespannten Phasen abwechselten. Am 12. Dezember 2016 erhielt Dieter Schommers die Nachricht, dass er „aktiv auf der Liste der Empfänger eines Lungenflügels“ stehe und nun möglichst jederzeit erreichbar sein solle. Am 29. Dezember 2016 wurde ihm in einer vierstündigen Operation in Homburg ein Lungenflügel transplantiert. Allein in den ersten vier Wochen danach erfolgten drei Abstoßungen. Auch das folgende halbe Jahr war von Auf und Ab geprägt. Aber seither ist Schommers’ Gesundheitszustand weitgehend stabil. Im Rahmen von Selbsthilfe bietet er Beratung von Wartepatienten, Transplantierten und Angehörigen an und leistet Öffentlichkeitsarbeit bei Veranstaltungen.