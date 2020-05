Freizeit : Sportverein fährt langsam wieder Programm hoch

Üdersdorf Nach den kontrollierten Lockerungen der Corona-Sicherheitsmaßnahmen hat der Sportverein Rot-Weiß Üdersdorf 1953 sein Angebot wieder in Teilen aufgenommen. Nach und nach bieten die Übungsleiter wieder Übungsstunden in verschiedenen Sportarten an.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Die Trainings finden vorerst ausschließlich an der „frischen Luft“ statt. Nur so sei ein ausreichend großer Personenabstand gewährleistet, teilt der Verein mit.

Mittwochs und freitags wird unter Leitung von Andrea Schmitt ein gemischtes Fitnessprogramm von 18.30 bis 19.30 Uhr angeboten. Donnerstags leitet zudem Ingrid Altmeier ab 18.30 Uhr eine Walking-Gruppe. Beide Angebote werden auf dem Üdersdorfer Sportplatz ausgerichtet. Samstags wiederum trifft sich um 9.30 Uhr Günter Altmeier ebenfalls zum Walking mit den Teilnehmern vor der Basaltstraße 17. Alle Übungsleiter sind mit den Vorgaben der Sportministerkonferenz vertraut und achten auf Abstands- und Hygieneregeln.