Aktion : Grund- und Realschule plus Gerolstein zeigt sich solidarisch für den Frieden

Aktionen der Schulgemeinschaft sollen Menschen in der Ukraine unterstützen. Im Fach Hauswirtschaft hat die zehnte Klasse Muffins gebacken und in der Schule verkauft. Foto: Grund- und Realschule plus Gerolstein

Gerolstein (red) Zahlreiche Aktionen der Grund- und Realschule plus sollen ein Zeichen für den Frieden setzen und die Menschen in der Ukra­ine unterstützen.

So hatte die Klasse 7a zu einer Spendenaktion aufgerufen. Der Erfolg war enorm, so dass etwa Lebensmittel, Isomatten oder Batterien an zwei verschiedene Organisationen übergeben wurden: an Eifellicht, Außenstelle Daun, und an Humanitäre Hilfe Trier.