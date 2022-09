Klavierkonzert : Poetische Klänge und Volksweisen aus der Ukraine

Hillesheim Konzertpianistin Violina Petrychenko brillierte mit Stücken aus ihrem Heimatland im Hillesheimer Rathaus.

Klassischer ukrainischer Musik widmete sich Violina Petrychenko in einem Konzert im Rathaus in Hillesheim. Die Konzertpianistin wird in diesem Jahr auch in Adenau auftreten. Violina Petrychenko stammt aus der Ukraine, aus einer Musikerfamilie, die in Saporoschje wohnt. Sie hat an der Nationalen Tschaikowsky-Musikakademie in Kiew studiert, später an der Hochschule für Musik in Weimar sowie an der Hochschule für Musik und Tanz in Köln, vervollständigte ihr Studium an der Folkswang Universität der Künste in Essen. Sie hat zahlreiche Meisterkurse absolviert, Preise und Diplome erhalten, blickt auf eine rege Konzerttätigkeit in mehreren europäischen Ländern zurück.