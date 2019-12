Wildtiere : Förster schreibt Buch zweites Buch über die Jagd

Kelberg Ulrich Umbach fordert in seinem neuesten Werk: „Die Eifel-Ardennensau“ einen verantwortungsbewussten Umgang mit Wildtieren.

Und offenbar hat Umbach ein weiteres Talent seines Vaters geerbt. Denn dieser war bekannt dafür, dass er höchst unterhaltsam Geschichten erzählen konnte, verbunden mit einem leidenschaftlichen Eintreten für waidgerechte Bejagung. Von all diesen prägenden Erfahrungen war schon in Ulrich Umbachs erstem Buch „Auf den Knien durch die Eifel“ die Rede. Das Buch erschien 2016, erhielt 2017 die Auszeichnung zum „Jagdbuch des Jahres“ und liegt aktuell in der dritten Auflage vor. Doch hatte Umbach, der 34 Jahre lang das Forstrevier Kelberg und weitere sechs Jahre das in Mannebach leitete, der in Sachen Forst und Jagd für das Land Beratungsaufgaben wahrnahm und der zudem seit 1989 Kreisjagdmeister ist, nach Herausgabe des ersten Buches noch etliche Geschichten auf Lager. „Und die Appelle für einen fairen Umgang mit den Wildtieren sind heute nötiger denn je“, merkt er kritisch an. So ist der kritische Blick – bei allem Unterhaltungswert – auch durchgängiges Prinzip in Umbachs neuem Buch „Die Eifel-Ardennensau“. Am deutlichsten in dem Kapitel „Quo vadis, Jagd?“.