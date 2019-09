Mutter kämpft für Bildung ihres Kindes : Ulrike soll wieder zur Schule gehen - Alles hängt an einem Gutachten der Behörden

Info

Obwohl in Deutschland Schulpflicht besteht, kommt es vor, dass die Beschulung von verhaltensauffälligen Kindern von Amts wegen ausgesetzt wird. Die Schulleitung, eine Klassenkonferenz und die Schulaufsichtsbehörde, gegebenenfalls auch das Jugendamt müssen dieser Maßnahme zustimmen. So ist es in den Schulgesetzen aller Bundesländer geregelt. Was auf den ersten Blick wie eine Strafe oder Ausgrenzung erscheinen mag, soll der erste Schritt zu einem Neuanfang sein, mit dem Ziel, betroffenen Schülern zu helfen sich zu stabilisieren und sich langfristig wieder in das Schulleben einzugliedern. Dies soll in der Regel durch spezielle Lernangebote im Rahmen von häuslichem Sonderunterricht erreicht werden und maximal sechs Monate dauern.