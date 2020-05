Artenvielfalt :  Keine Wiese ist wie die andere

Eine Magerwiese wie aus dem Bilderbuch: Gerd Ostermann und Thorsten Weber zeigen Umweltministerin Ulrike Höfken und Marco Weber (von links) was auf der Fläche zwischen Walsdorf und Zilsdorf so alles gedeiht. Foto: Vladi Nowakowski

Seit Anfang April wird Grünland im Vulkaneifelkreis kartiert. Umweltministerin Ulrike Höfken stellt das Projekt „Aktion Grün“ in Walsdorf vor.

Der Treffpunkt für die Präsentation des Landesprogramms ist nicht zufällig gewählt. Denn hier stehen die Wiesen des Landwirts Helmut Schmidt in voller Pracht: Kurz vor der Heuernte blühen auf seinen rund 50 Hektar Margeriten, Zittergras, Wiesenbärenklau und die Schafsgarbe – und viele andere, oft genug gefährdete Pflanzenarten mehr.

„Solche Wiesen und Weiden sind Lebensraum für unzählige Pflanzen- und Tierarten und Hotspots der Biodiversität“, sagt die rheinland-pfälzische Umweltministein Ulrike Höfken beim Ortstermin. Mit der im April angelaufenen Grünlandkartierung, bei der die vorhandenen Pflanzenarten auf den Wiesen und Weiden im gesamten Vulkaneifelkreis erfasst werden, solle systematisch das gesetzlich geschützte Grünland kartiert werden. Den Anfang macht in Rheinland-Pfalz die Vulkaneifel, in den kommenden sieben Jahren wird das Projekt im gesamten Land durchgeführt.

Der Zeitraum für die Untersuchung der Flora auf insgesamt 25 000 Hektar in der Vulkaneifel sei naturbedingt recht eng, sagen Gerd Ostermann und Thorsten Weber, deren Büro für Naturschutz und Landschaftsökologie in Birgel den Auftrag für den Kreis übernommen hat: „Bis Ende Juni müssen wir fertig sein, dann ist ein Großteil der Pflanzen abgeblüht.“

Insgesamt 17 Kartierer, allesamt Fachleute auf dem Gebiet, habe man sich mit an Bord geholt, erzählt Weber. „Dennoch bleibe die Aufgabe sportlich: Es ist ein großes Gebiet zu bewerten und oft genug laufen wir zurzeit vor den Mähdreschern der Landwirte im Rücken auf den Wiesen herum.“

Bereits in naher Zukunft würden den Bauern in der Vulkaneifel etliche Hektar Land entzogen: „Der Weiterbau der A 1 ist nur ein Beispiel.“ Die Verknappung der Flächen für die konventionellen Agrarbetriebe sei bereits schon jetzt ein Problem. „ Wir begrüßen Artenvielfalt auf den Wiesen und Weiden, jedoch gibt es Gesprächsbedarf. Die Bauern erbringen eine Leistung für die Allgemeinheit, und wenn sie am Vertragsnaturschutz teilnehmen, müssen wir miteinander einen Ausgleich hinbekommen, weil dadurch die Erträge sinken.“