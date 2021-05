Umwelt : Startschuss für kreisweites Umweltprojekt

Gerolstein/Daun Die Aktion „Insektenoase Vulkaneifel – Gemeinsam für eine blühende Zukunft!“ ist ein Vorhaben, das von der Kreisverwaltung Vulkaneifel mit der Kreissparkasse Vulkaneifel und dem Naturerlebniszentrum Darscheid (NEZ) ins Leben gerufen worden ist.

Zum Auftakt haben sich die Initiatoren vor einer frisch angelegten Wiese auf dem Schulgelände des St. Matthias-Gymnasiums in Gerolstein getroffen. „Insekten bilden die Lebensgrundlage für alle höheren Tierklassen. Sie sind nicht nur Nahrung für beispielsweise Amphibien und Vögel, sondern auch essentielle Bestandteile vieler natürlicher Prozesse. So sind sie letztlich auch für das Leben des Menschen unverzichtbar“, erklärt der Biologe der Unteren Naturschutzbehörde, Hendrik Albrecht.

In einem Anschreiben an die Vertreter der Gemeinden und die Schulleiter im Kreis hatte die Untere Naturschutzbehörde und das Klimaschutzmanagement der Kreisverwaltung in einem ersten Schritt zur Beteiligung aufgerufen und eine überragende Zustimmung gefunden. „Die überwältigende Resonanz bestätigt die Brisanz der Thematik Insektenschutz“, unterstreicht Laura Cramer nochmals. „Bis dato haben sich über 35 Schulen und Ortsgemeinden zurückgemeldet und Flächen mit einer Gesamtgröße von über 27 000 Quadratmeter zur Entwicklung angeboten. In einem ersten Projektschritt wird anvisiert, zunächst circa 8000 Quadratmeter Lebensraum zu schaffen.“