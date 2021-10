Umwelt : Littering in der Vulkaneifel - Kreis nimmt Kampf gegen Kippen auf

Daun Wie kann die Vermüllung in Zukunft eingedämmt werden? Dazu soll nun ein Konzept erstellt werden.

Obwohl so genannte Dreck-weg-Tage in vielen Gemeinden dank ehrenamtlicher Hilfe die gröbsten Folgen der Vermüllung beseitigen, reicht das Engagement nicht aus, um das Problem nachhaltig zu beseitigen. Auf Antrag der Grünen beschloss nun der Kreistag des Landkreises Vulkaneifel einstimmig, dem Littering einen Riegel vorzuschieben.

Die Fraktion begründete ihren Vorstoß unter anderem mit den Gefahren der Vermüllung für die Landwirtschaft: Achtlos weggeworfene Verpackungen oder anderer Müll werden im Tierfutter zu tödlichen Risiken für das Vieh. Auch für Wildtiere wie etwa Vögel oder Kleinsäuger sind Plastikreste lebensbedrohlich, sie verfangen sich in Resten von Netzen oder Masken, ihre Köpfe stecken in Bechern fest.

Im Laufe des jahrzehntelangen Verrottungsprozesses von Kunststoff landen die Partikel in Gewässern und gefährden so auch die Gesundheit von Menschen. Zudem gehen ohne Recycling des achtlos entsorgten Mülls wertvolle Sekundärrohstoffe verloren.

Hierzu verweist eine entsprechende Informationsseite im Internet auf Ministerin Anne Spiegel: „Wir alle können etwas gegen zu viel Müll tun. Und das fängt schon beim täglichen Einkauf an. Mit Mehrweg statt Einweg, mit Stofftasche statt Plastiktüte, mit langlebigen Produkten statt Wegwerfwaren sorgen wir für weniger Abfall und helfen damit, unser Klima und unsere Ressourcen nachhaltig zu schützen.“ Wie das Konzept des Landkreises aussehen wird, muss nun erarbeitet werden. „Die Landrätin ist an der Reihe, in der Kreisverwaltung ein entsprechendes Konzept erarbeiten zu lassen“, so Dietmar Johnen von der Fraktion der Grünen im Kreistag.