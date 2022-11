Blaulicht : Erneuter Einbruch in das ehemalige Albertinum

Gerolstein Unbekannte sind am Donnerstag in den Abendstunden in das ehemalige Albertinum Internet in Gerolstein eingebrochen.

Erneut haben sich Unbekannte Zutritt zum Gebäude des ehemaligen Albertinums in Gerolstein verschafft. Wie die Polizei mitteilt seien am Donnerstag, 24. November, gegen 20.10 Uhr zwei vermummte vermutlich männliche Personen in das Haus eingedrungen. Aktuell wird das Gebäude entkernt. Die Polizei vermutet, dass die Eindringenden auf der Suche nach verwertbaren Gegenständen waren.