Polizei : Unbekannte beschädigen Autos und flüchten

Hillesheim Unfallfluchten in Hillesheim und Daun. Am Mittwoch, 7. August, parkte zwischen 15.30 und 16.30 Uhr ein VW Tiguan auf dem Norma-Parkplatz in Hillesheim. Nach Auskunft der Polizei hat ein unbekannter Fahrzeugführer den hinteren Radlauf des Fahrzeugs beschädigt und sich unerlaubt von der Unfallstelle entfernt.

In Daun ist am Donnerstag, 8. August, zwischen 11 und 11.50 ein parkender VW Golf auf einem Parkplatz vor einem Restaurant in der Lindenstraße an der Beifahrertür durch ein anderes Fahrzeug beschädigt worden. Der Verursacher entfernte sich, ohne eine Nachricht am Fahrzeug zu hinterlassen.