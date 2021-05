Blaulicht : Polizei sucht Zeugen von Taschendiebstahl in Jünkerather Supermarkt

Polizei im Einsatz. Foto: Fritz-Peter Linden

Jünkerath Bei einem Taschendiebstahl wurde am Freitag, 21. Mai, am späten Vormittag einer 85-jährigen Frau in einem Supermarkt in Jünkerath, in der Straße Auf dem Wehrt, ein dreistelliger Geldbetrag gestohlen.

Dem noch unbekannten Täter gelang es unbemerkt die Handtasche der Dame zu öffnen, das Geld aus ihrer Börse zu nehmen und sie dann wieder zurück in die Tasche zu stecken.