Blaulicht : Polizei sucht Zeugen eines Hauseinbruchs in Kelberg

Kelberg Die Polizei sucht Zeugen eines Einbruchs, bei dem noch unbekannte Täter in der Zeit von Sonntag, 11. Oktober, ab circa 19 Uhr, auf Montag, 12. Oktober, in ein Einfamilienhaus in Kelberg eingebrochen sind.

In der Straße "Im Wiesengrund" verschafften sich die Einbrecher während der Abwesenheit der Bewohner Zugang in das Wohnhaus, indem sie im von der Straße abgewandten Bereich ein Fenster aufhebelten. Sie durchsuchten Schränke und Schubladen und entwendeten Schmuck und Münzen.