Umweltschutz : Illegales Grüngut im Wald bei Duppach entsorgt

Duppach Erneut wurde in Duppach von Unbekannten illegal Grüngut am Waldweg „Auf Grauborn“ abgelegt. Ortbürgermeister Gottfried Wawers weist darauf hin, dass dies eine Ordnungswidrigekit ist und die Gemeinde Verstöße konsequent zur Anzeige bringe und auch verstärkt Kontrollen im Wald durchführe.

„Der Wald ist nicht dafür angepflanzt worden, den Müll von Uneinsichtigen aufzunehmen.“ An solchen Stellen komme sonst von Nachahmern auch immer mehr Unrat dazu. Die Ortsgemeinde appelliert an die Verursacher, die Grüngutannahmestelle in Kalenborn-Scheuern zu nutzen, sowie den eigenen Müll ordnungsgemäß zu entsorgen.