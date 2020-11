Blaulicht : Illegaler Hausmüll bei Pelm entsorgt

Symbol Polizei Blaulicht Einsatz. TV-Foto: Klaus Kimmling Foto: TV/Klaus Kimmling

Pelm Drei Kartons mit Hausmüll, Pfannen , Porzellan und anderen Gegenständen wurden auf dem Parkplatz Papenkaul in der Nähe der Kasselburg illegal entsorgt. Ein Zeuge meldete sich am Sonntagvormittag bei der Dauner Polizei und zeigte die Müllentsorgung an.