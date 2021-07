Blaulicht : Unbekannte laden bei Birresborn im Gestrüpp Heizöltanks ab

Foto: Polizei

Birresborn Die Polizei sucht Zeugen einer illegalen Müllablagerung bei Birresborn. Unbekannte haben an einem Feldweg im Distrikt Wallbach in der Gemarkung Birresborn an der Grenze zur Ortsgemeinde Mürlenbach in einem bisher nicht exakt bekanntem Zeitraum mehrere Kunststoffcontainer, darunter zwei aufgeschnittene Heizöltanks illegal entsorgt.

Das muss vor Freitag, 23. Juli, 12.50Uhr geschehen sein. Polizeibeamte entdeckten die Behältnisse nach einem vorangegangenen Hinweis neben dem Feldweg im Gestrüpp. Die bisherigen Ermittlungen ergaben laut Polizei, dass keine Kontamination des Erdreichs feststellbar sei.