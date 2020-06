Brandserie : Erneutes Feuer in Dreis-Brück

Erneutes Feuer in Dreis-Brück

Dreis-Brück (red) Bereits vorige Woche musste die Feuerwehr mehrere Brände rund um Dreis-Brück löschen (der TV berichtete). Man ging davon aus, dass sie bewusst von Unbekannten gelegt wurden, jetzt scheint sich diese Vermutung zu bestätigen.

Am Montag wurde die Feuerwehr erneut zu einem Brand gerufen, diesmal zündelten Unbekannte an einem Tannenbaum nahe eines Wirtschaftswegs an der Nürburgquelle.