Blaulicht : Unbekannte legen mehrere Brände in Dreis-Brück

Foto: roland morgen (rm.) - roland morgen (rm.)

Dreis-Brück In den vergangenen Tagen mussten die Feuerwehren aus Dreis-Brück und den umliegenden Ortschaften immer wieder zu Bränden ausrücken. Sowohl am Montag, 1. Juni, als auch am Dienstag, 2. Juni, brannte es mehrfach auf freien Flächen oder in Wäldern.



Polizei und Feuerwehr gehen davon aus, dass die Brände vorsätzlich gelegt wurden. Die Kriminalpolizei ermittelt.