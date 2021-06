Blaulicht : Unbekannte legen in Daun Nägel unter Autoreifen

Daun (red) 10 Zentimeter lange Dachnägel ragten aus allen vier Reifen eines SUVs, als sein Besitzer sie am vergangenen Freitag, 4. Juni, überprüft hatte. Das teilt die Dauner Polizei mit. Zuvor war das Auto vor seinem Wohnort in der Borngasse und an seiner Arbeitsstätte in der Burgfriedstraße geparkt.

An welchem dieser Orte der oder die Täter die Nägel platziert hatten, konnte der Geschädigte nicht sagen.

Nach Gesprächen mit dem Dauner Autobesitzer geht die Polizei von einem Tatzeitpunkt zwischen Donnerstag, 3. Juni, 0 Uhr und Freitag, 4. Juni, 22 Uhr aus.

Alle Reifen mussten ausgetauscht werden und es entstand hoher Sachschaden.