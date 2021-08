Blaulicht : Unbekannte stehlen Auto und Arbeitsgeräte

Kelberg Die Polizei sucht Zeugen zweier Einbrüche in Kelberg, die sich in der Nacht auf Freitag, 27. August, ereigneten. Bislang unbekannte Täter sind in zwei Firmen in der Mayener Straße eingedrungen und haben laut Polizei bei einem Bauunternehmen ein Zaunelement entfernt und seien so auf das Betriebsgelände gelangt.

Im weiteren Verlauf verschafften sich die Unbekannten Zutritt in eine Fahrzeughalle. Dort wurden hochwertige Arbeitsgeräte wie Vermessungswerkzeuge und Trennschleifer entwendet, die sich auf den in der Halle befindlichen Baustellenfahrzeugen befanden. Bei einer weiteren Firma hebelten die Täter ein Fenster auf und gelangten so in eine Lagerhalle. Aus einem Auto wurden ebenfalls hochwertige Arbeitsgeräte entwendet. Damit aber nicht genug: Wie die Polizei mitteilte, war vor der Lagerhalle ein firmeneigener Transporter der Marke Mercedes-Benz abgestellt. Dieser wurde ebenfalls gestohlen.