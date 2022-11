Unbekannte treten Dellen in Hauswand in Hillesheim. Die Polizei sucht Zeugen.

Hillesheim (mh) Unbekannte haben in der Zeit zwischen dem 11. und 17. November Dellen in die Leichtbaufassade des Norma-Marktes in Hillesheim getreten. Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern erbittet die Polizei in Daun unter Telefon 06592/96260.