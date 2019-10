Polizei : Unbekannte versuchen in Haus einzusteigen

Foto: TV/Klaus Kimmling Die Polizei sucht Zeugen. TV-Foto: Klaus Kimmling.

Pelm Wie der Polizei am Samstag mitgeteilt wurde, haben Unbekannte in der Nacht auf Donnerstag versucht, in ein Wohnhaus in der Straße Im Tal in Pelm einzubrechen. Die Tat muss sich zwischen 22 Uhr am Mittwoch und 12 Uhr am Donnerstag ereignet haben.

Sie versuchten, durch ein gekipptes Fenster in das gebäude einzudringen. Zunächst rissen sie den massiven Fliegenschutzrahmen heraus, danach aber ließen die Täter aus nicht erkennbaren Gründen von ihrem weiteren Vorhaben ab und verschwanden.