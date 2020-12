Blaulicht : Vandalismus in Gerolstein

Die Polizei sucht zeugen der Tat. Foto: Carsten Rehder/dpa Foto: dpa/Carsten Rehder

Gerolstein Eine Werbetafel wurde von unbekannten Tätern am Montag in der Sarresdorfer Straße beschädigt. Die Werbeanlage eines Versicherungsunternehmens wurde gegen 9.15 Uhr aus ihrer Halterung gerissen und in eine angrenzende Hecke geworfen.