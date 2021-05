Hillesheim : Polizei sucht Zeugen einer Sachbeschädigung auf Hillesheimer Parkplatz

ARCHIV - 12.04.2018, Schleswig-Holstein, Kiel: Ein Polizeiwagen mit eingeschalteten Blauchlicht (Foto mit Zoomeffekt). Bei Polizei, Verfassungsschutz und Justiz will die schleswig-holsteinische Landesregierung bislang auf der Kippe stehende Stellen nun doch erhalten und sogar neue schaffen. (zu dpa "Regierungschef Günther: Neue Stellen für die innere Sicherheit") Foto: Carsten Rehder/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ Foto: dpa/Carsten Rehder

Hillesheim Die Polizei sucht den Verursacher einer Sachbeschädigung. Am Donnerstag hat der Unbekannte ein Auto auf dem Parkplatz des Lidl-Marktes in der Kölner Straße in Hillesheim beschädigt und verließ den Ort ohne sich um den Schaden zu kümmen.

Er ist zwischen 11.30 und 12 Uhr entstanden und wurde von der zu ihrem Wagen zurückkommenden Fahrerin entdeckt. Sie musste feststellen, dass der Radkasten hinten links frisch beschädigt war, vermutelich durch einen Zusammenstoß mit einem Einkaufswagen.