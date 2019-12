Blaulicht : Unbekannter beschädigt Gartenzaun

Kirchweiler (red) Nach Mitteilung der Polizei ist der Fahrer eines Kleintransporters am Dienstag gegen 17.30 Uhr in Kirchweiler gegen den Gartenzaun eines Anwesens in der Hauptstraße gestoßen. Dabei wurde der Zaun beschädigt.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken