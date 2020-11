Blaulicht : Unbekannter Fahrer zerstört Ruhebank und flüchtet

Foto: dpa/Friso Gentsch

Gerolstein Ein unbekannter Fahrzeugführer hat in dem Zeitraum vom 23., bis 29. Oktober, 14 Uhr, mit einem unbekannten Fahrzeug, wahrscheinlich einem Land- oder Forstfahrzeug, in Gerolstein-Müllenborn, am Rande eines Wirtschaftsweges "Auf Schocken", eine Ruhebank komplett zerstört.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Das teilt die Polizei mit.