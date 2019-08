Neuer Stadtbürgermeister eröffnet Laurentiuskirmes in Daun : Volksfest geht in die 682. Runde

Info

(cha) Auch in den drei folgenden Tagen bietet die Dauner Laurentius-Kirmes ein buntes Programm. Neben Fahrgeschäften und Ständen gibt es auch einige Bands auf dem Laurentiusplatz zu hören. Ein Überblick:

Am Montag spielt um 19 Uhr die Band Soul and more. Die Covertruppe aus Wittlich-Wengerohr spielt, wie der Name es sagt, Soulklassiker, aber auch Funk- und Popsongs.

Rockiger geht’s am Dienstag mit den Living Wrecks zu. Ab 20 Uhr bringt die Gillenfelder Band Songs aus den 19060er, 1970er und 1980er-Jahren auf die Bühne. Bevorzugtes Genre: Hardrock von Gruppen wie Black Sabbath, Metallica und den Rolling Stones.

Zartere Klänge gibt es am Mittwoch gegen 11.30 Uhr vom Akkordeon-Orchester Vulkaneifel zu hören. Mit den Roxx Busters geht es dann gegen 19.30 Uhr aber wieder härter zu. Die Eifeler Rockband bildet den Abschluss der Kirmes.