Menschen : ... und kein bisschen leise

BODENBACH Hermann Heintz braucht kein Notenblatt. Mit 92 Jahren steht er noch immer für den Männergesangsverein in Bodenbach als Tenor auf der Bühne.

„1947 bin ich in den MG V eingetreten, weil es so Tradition im Dorf war, denn aus jedem Haus gehörte ein Mann dem damals einzigen Verein im Ort als aktives oder inaktives Mitglied an. Natürlich war auch die große Freude am Gesang ein Hauptgrund“, sagt Heintz, der heute noch als zweiter Tenor in der bekannten Sangesgruppe so gut wie keine keine Probe und keinen Auftritt versäumt. Dabei ist sein Vereinsleben noch umfangreicher.