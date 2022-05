Frontalcrash an Ostern : Nach schwerem Unfall in der Vulkaneifel: Alle vier lebensgefährlich Verletzten haben überlebt

Foto: TV/Agentur SIKO 18 Bilder Schwerer Unfall auf der L27 bei Kirchweiler (Vulkaneifel)

Kirchweiler Nachdem eine Familie und ein 20-Jähriger an Ostern in der Vulkaneifel mit ihren Fahrzeugen frontal zusammengestoßen waren, schwebten vier Insassen in Lebensgefahr. Jetzt gibt es gute Nachrichten: Alle haben überlebt.

Nach dem schweren Unfall am Ostersonntag auf der L27 bei Kirchweiler (der TV berichtete) gibt es jetzt gute Nachrichten: Alle Beteiligten haben den Unfall überlebt. Das teilt ein Sprecher des Polizeipräsidiums Trier auf Nachfrage unserer Zeitung mit.

Schwerer Unfall in Kirchweiler (Vulkaneifel): Alle Beteiligten überleben

Bei dem Unfall waren am Ostersonntag waren ein 20-Jähriger sowie eine vierköpfige Familie mit ihren Fahrzeugen frontal zusammengestoßen. Bis auf ein Kind der Familie schwebten nach dem Unfall alle Beteiligten in Lebensgefahr. Nach aktuellem Stand, so Uwe Konz, Leiter der Pressestelle des Polizeipräsidiums Trier, haben jedoch alle den Unfall überlebt. Nähere Details könne man aus Gründen des Persönlichkeitsrechts und Datenschutzes nicht sagen.

„Der Gesundheitszustand ist ein persönliches Gesundheitsdatum eines verletzten Patienten“, erklärt Konz. Hierzu erhalte selbst die Polizei nur in begründeten Fällen eine Auskunft durch die behandelnden Ärzte. „Lediglich in Falle des Ablebens eines Unfallverletzten wird die Polizei in Kenntnis gesetzt, da dies den Sachverhalt grundlegend verändert.“