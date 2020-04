Blaulicht : Unfall nach Überholmanöver bei Birresborn

Birresborn Bei einem Autounfall bei Birresborn wurden am Dienstag, 14. April, zwei Menschen verletzt.

Bei einem Verkehrsunfall auf der Landesstraße 24 bei Birresborn wurden am Dienstag gegen 11.30 Uhr zwei Menschen leicht verletzt. Grund für den Unfall war laut Ermittlungen der Polizei ein misslungenes Überholmanöver.

Eine Fahrzeugkolonne, bestehend aus einem Traktor und drei nachfolgenden war in Fahrtrichtung Birresborn unterwegs, als zunächst Auto sowohl ein vorausfahrendes Fahrzeug sowie den Traktor überholte. Ein folgender Fahrer setzte ebenfalls zum Überholen der Kolonne nun bestehend aus Auto und Traktor an, der Fahrer des zu überholten Wagens setzte allerdings zum Linksabbiegen zu seinem Haus an – ein Zusammenstoß war nicht mehr zu vermeiden.